Kto pokieruje sztabem Biejat? Padło nazwisko

Magdalena Biejat została kandydatką Lewicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Udowodnimy w kampanii, że pani wicemarszałek (Senat - red.) jest fajną, ciepłą, normalną dziewczyną, z którą można o wszystkim pogadać - przekonywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Tomasz Trela (Lewica). - Będziemy walczyć o to, żeby wejść do II tury. Gdybyśmy mieli założyć sobie cel, że to będzie 2-6 proc., to po co startować w wyborach? - zastanawiał się polityk. Zaznaczył, że kampania wyborcza potrwa około pół roku. Ocenił, że w tak długim czasie "wszystko może się zdarzyć". Patryk Michalski pytał, kto pokieruje sztabem Magdaleny Biejat. - Z informacji, którą wczoraj usłyszałem, kontaktuję się z senator Anną Górską, bo to osoba, która jest wskazana. Sztab będzie dopiero formułowany, natomiast dzisiejsze wydarzenie w Łodzi współkoordynujemy z senator Anną Górską - odparł Trela. Górska była jedną z parlamentarzystek, które w październiku razem z Biejat zdecydowały się na opuszczenie partii Razem.

