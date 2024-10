Kto na prezydenta z PiS? Pokazaliśmy kandydatów. Polacy nie gryźli się w język

- Powiem szczerze, nie lubię go. Jako minister w poprzednim rządzie nie bardzo mnie przekonał, nie widzę go jako prezydenta - mówi jedna z mieszkanek Białegostoku zapytana przez reportera WP Marka Gorczaka o ewentualną kandydaturę Mariusza Błaszczaka. Poprosiliśmy też o opinie o pozostałych potencjalnych kandydatach PiS, czyli o Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego czy Karola Nawrockiego. Zdania przechodniów były mocno podzielone, a kandydatury Bocheńskiego i Nawrockiego wywołały niemałe zaskoczenie wśród naszych rozmówców. - Chciałabym prezydenta, który byłby dla wszystkich, który zjednoczyłby nasze społeczeństwo - podsumowała rozmawiająca z nami kobieta. Wiele wskazuje na to, że w wyborach prezydenckich z ramienia PiS rozważane są głównie dwa nazwiska: Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz posła PiS Zbigniewa Boguckiego. Obaj są brani pod uwagę jako młodsi, mniej znani kandydaci, co mogłoby wpisywać się w strategię PiS na odświeżenie wizerunku partii. Partia zrezygnowała z przeprowadzenia prawyborów, o wyborze kandydata zadecyduje kierownictwo PiS. Obejrzyj całą sondę z Białegostoku, by poznać opinie Polaków na temat poszczególnych kandydatów.