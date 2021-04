Kto może zaszczepić się w Rzeszowie? Koordynatorka z CM "Medyk" odpowiada

Główna koordynator szczepień Centrum Medycznego "Medyk" w Rzeszowie, które prowadzi szczepienia dla wszystkich chętnych, opowiedziała w rozmowie z WP, jak w ostatnich dniach funkcjonowała placówka o której jest głośno w całej Polsce. Według Joanny Dobrzańskiej, rzeszowskie Centrum szczepi ok 4 tys. osób dziennie. - To jest standard przepustowości tego punktu szczepień, który mamy zaplanowany i wdrożony do działania - powiedziała. Według niej, punkt działa "bardzo sprawnie". - Staramy się pozyskać jak największą ilość pacjentów z uwagi na przepustowość tego punktu. Ona jest wysoka. W planie mamy utworzenie kolejnych dwunastu takich punktów masowych szczepień na terenie całego województwa podkarpackiego. Myślę, że z końcem tego tygodnia będą otwierane pierwsze tego typu punkty w innych miejscowościach - dodała Dobrzańska. Według niej, każdy "z dnia na dzień" może zapisać się na szczepienie w rzeszowskim Centrum. - Mamy udostępnione miejsca w rejestracji, które są wolne. Tych wolnych miejsc na ten tydzień mamy ok 9,5 tys. zaznaczyła. Dopytywana, czy można też przyjść do punktu "na koniec dnia" licząc, że uda się zaszczepić, Dorzańska stwierdziła, że osób, które tak robią, jest coraz więcej. - Rzeczywiście na koniec dnia zbierają się duże grupy populacji. Jeśli zostają nam jakiekolwiek dawki wieczorem, decydujemy się na nieutylizowanie tych dawek tylko wszczepienie populacji - dodała. Zastrzegła jednak, że z tej grupy w pierwszej kolejności szczepione są najstarsze osoby. Jej zdaniem każdego dnia zostaje "od kilku do kilkunastu" dawek szczepionki.

