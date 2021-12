Kto dziś rządzi w Polsce? "Te dwie osoby są kluczowe"

- Gwarancje polityczne i siłę polityczną stanowi Jarosław Kaczyński, a emanacją tej siły politycznej jest rząd na czele którego stoi Mateusz Morawiecki. Te dwie osoby są kluczowe dla systemu rządzenia w Polsce - oceniła w programie "Newsroom" WP była minister w rządzie PiS Elżbieta Jakubiak, pytana kto w polskiej polityce ogrywa decydującą rolę na koniec 2021 roku. Według niej, bez "zaplecza politycznego" Prawa i Sprawiedliwości, rządzenie w Polsce nie byłoby możliwe. Przypomniała, że w ostatnich tygodniach partia rządząca znalazła większość do przegłosowania w Sejmie dwóch trudnych ustawy: "lex TVN" i ustawy budżetowej. Z kolei według Ryszarda Kalisza, decydującą rolę w obozie władzy odgrywa dziś Zbigniew Ziobro. Zdaniem gościa WP, szef Solidarnej Polski odpowiada za to, że Polska wciąż nie otrzymała zaliczki z europejskiego Funduszu Odbudowy, a także "straciła pozycję na świecie przez niezwykle nierozsądne, niezgodne z Konstytucją i prawami człowieka reformy wymiaru sprawiedliwości". - To, że Zbigniew Ziobro jest jeszcze dziś ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym świadczy o tym, że on w szachu trzyma Kaczyńskiego, Morawieckiego i wszystkich innych - ocenił.