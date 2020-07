Księżyc. Naukowcy NASA znaleźli żelazo i tytan na Księżycu

NASA ma dowody na to, że Księżyc, naturalny satelita Ziemi, ma więcej metali, niż do tej pory sądzono. Zespół naukowców NASA doszedł do wniosku, że pod powierzchnią Księżyca znajduje się żelazo i tytan, i to w sporych ilościach. Całkiem realne jest, że już w 2025 roku rozpocznie się wydobycie na Księżycu.