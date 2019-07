Księżna wkracza do polityki. "Biała róża", czyli ruch oporu wobec wszystkich partii

Angelika Jarosławska-Sapieha ogłosiła powstanie nowej partii politycznej. Na konferencji towarzyszyli jej przedsiębiorcy, program mamy poznać wkrótce, a sama księżna (bo nazwisko nie jest przypadkowe) zdradziła nazwę partii. "Biała róża" to nawiązanie do ruchu oporu wobec nazistowskich Niemiec.

Stopniowanie napięcia

Nowa partia polityczna ma być zbudowana wokół ekspertów. To już kiedyś słyszeli polscy wyborcy. – Nie będziemy tworzyć ugrupowania, jak w przeszłości Ryszard Petru. Nie mamy zamiaru też go zapraszać do współpracy – podkreślił Maksym Mader.