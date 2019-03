Księża z ministrantami spalili na stosie książki o Harry'm Potterze. "Hajcujemy"

Koszalińska Fundacja SMS z Nieba pochwaliła się w mediach społecznościowych spaleniem książek. Jej szefem jest ks. Rafał Jarosiewicz, znany m.in. z zorganizowania tzw. mobilnego konfesjonału.

W niedzielę Fundacja SMS z Nieba opublikowała na Facebooku zdjęcia z akcji palenia książek. Widać na nich księży i ministrantów, którzy wrzucają do ogniska m.in. opowieści o Harry'm Potterze. Wszystko to dzieje się na oczach mieszkańców, wśród okolicznych bloków.

"Jesteśmy posłuszni Słowu: 'Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi'. 'Duża liczba uprawiających magię przynosiła swe księgi i palił je wobec wszystkich" - można przeczytać w poście, który został oznaczony hasztagiem "hajcujemy".

Książki, obrazy, figurki

"Chciałbym wierzyć, że to żart... Serio ktoś w XXI wieku pali literaturę fantasy w jakimś chorym rytuale?! Trudno mi uwierzyć, że jesteśmy tak bardzo zacofani!" - komentuje Rafał.

Słynny ksiądz z mobilnego konfesjonału

Ksiądz Rafał Jarosiewicz z koszalińskiej fundacji SMS z Nieba zasłynął kilka lat temu stworzeniem pierwszego w Polsce mobilnego konfersjonału . Zapakował do dostawczego mercedesa drewniany konfesjonal i zaczął ewangelizować ludzi na ulicach.

We wrześniu ubiegłego roku duchowny chciał pożyczyć od Tatrzańskiego Parku Narodowego krzyż z Giewontu. Konstrukcja miała zostać zdemontowana i przeniesiona na Stadion Narodowy w Warszawie. Fundacja organizowała tam modlitewne spotkanie "Stadion Młodych". Jak tłumaczył ksiądz Jarosiewicz mediom, w spotkaniu mieli wziąć udział także niepełnosprawni ruchowo. Chodziło o to, aby doświadczyli dotknięcia krzyża. Dyrekcja TPN odmówiła jednak wypożyczenia go.