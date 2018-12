Księża przerobili wagon pociągu na kaplicę. Odprawili mszę świętą

Te zdjęcia robią furorę w sieci. Kilkunastu księży odprawia mszę świętą w wagonie restauracyjnym pociągu PKP Intercity, po czym udziela w korytarzu komunii świętej. - To fotografie związane z wynajmem komercyjnym - mówi WP rzecznik PKP.

"PKP dziś. Katoliccy szamani wchodzą do przedziałów i pytają, czy chcesz skorzystać z ich usług. Warsu nie ma, bo został przerobiony na kaplicę" - tak brzmi opis do zdjęć zamieszczonych na Facebooku. Cztery załączone do wpisu zdjęcia przedstawiają mszę świętą odprawianą w WARSie oraz komunię świętą udzielaną na korytarzu wagonu pasażerskiego.