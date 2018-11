W Kolejach Małopolskich będzie można wyspowiadać się przed świętami

To nie żart. Taką atrakcję przed świętami Bożego Narodzenia oferują Koleje Małopolskie. Ale to nie wszystko. W Andrzejki na solenizantów też będzie czekała niespodzianka.

- W najbliższym czasie będziemy przekazywać dokładne informację, w których pociągach pojawią się duchowni, którzy prowadzić będą spowiedź - poinformowali portal w Kolejach Małopolskich. Kolejarze liczą, że podróżnym spodoba się to udogodnienie i skorzystają z niego przed Bożym Narodzeniem. Może to jakiś sposób na rozładowanie przedsiątecznych tłumów przy konfesjonałach?

To nie wszystkie atrakcje, jakie szykuje spółka. Już w piątek 30 listopada każdy Andrzej, który zgłosi się do obsługi pociągów Kolei Małopolskich, dostanie upominek. Będą to m.in. firmowe gadżety promocyjne.