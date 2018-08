Książę Karol umawiał się z siostrą Diany. Z drugą się ożenił

Sarah Spencer od lat chroni swoją prywatność. Widać ją właściwie tylko na uroczystościach rodziny królewskiej. Jednak swego czasu jednak było o niej bardzo głośno. Zanim Karol oświadczył się Dianie, to ją typowano na jego żonę.

Siostra księżnej Diany poznała Karola w 1977 r. Młody książę żył wtedy pod dużą presją – wymagano już od niego, by jak najszybciej znalazł kandydatkę na żonę. Panna Spencer właśnie taką się wydawała. Chroniła ich prywatność, jak umiała. Diana właściwie była wtedy jeszcze dzieckiem, ale Karol wpadł jej w oko.

Po tragicznej śmierci "Lady Di" w 1997 r., Sarah towarzyszyła Karolowi w podróży do Paryża, gdzie wspólnie odebrali jej ciało. Jak potem mówiła, była w ogromnym szoku i nawet w dniu pogrzebu nie docierało do niej, co się stało. Po dekadzie Spencer przekonywała, że Diana i jej partner Dodi Al Fayed zginęli przez kierowcę Henri Paula i hordę paparazzi, którzy ścigali ich po paryskich ulicach.