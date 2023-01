Książę Harry zdetonował bombę. "Spare" może zaszkodzić także jemu

Harry mija się z prawdą

Inne dość szybko obalone twierdzenie dotyczyło rzekomego tematu biletu pierwszej klasy linii Air New Zealand z Meksyku do Wielkiej Brytanii, zarezerwowanego dla ojca Meghan. "Air New Zealand, pierwsza klasa, zarezerwowana i opłacona przez Meg. Powiedzieliśmy mu: opuść Meksyk natychmiast, bo wkrótce spadnie na ciebie zupełnie nowy poziom nękania. Przyjedź do Wielkiej Brytanii. Teraz" - czytamy w książce. Tymczasem rzecznik linii Air New Zealand potwierdził, że nigdy nie oferowały one bezpośrednich lotów między Meksykiem a Wielką Brytanią.