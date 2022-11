Brytyjska monarchia przed trzęsieniem ziemi. Wkrótce ukaże się książka Harry'ego

W mediach pojawił się jeden z fragmentów książki. Harry opowiada w nim o swoich myślach samobójczych. "Meghan i ja zdecydowaliśmy się opuścić rodzinę królewską, to był dla nas ponury okres. Pewnego dnia chodziłem ulicami Los Angeles. W jednej ręce trzymałem pistolet, gotowy to wszystko zakończyć, gdy zobaczyłem znak Hollywood Star Lanes. Pomyślałem: "p... to" i wszedłem do środka. Wewnątrz ludzie grali w kręgle. Wydaje mi się, że to całkiem popularne w Ameryce. Bierzesz w rękę wielką i ciężką kulę i starasz się zbić kręgle. Kiedy jesteś na kręgielni, wszystko inne idzie w zapomnienie, jest tylko dźwięk toczącej się kuli i zbijanych kręgli. To jak jogo dla twardych gości. Tego dnia kręgle uratowały moje życie".