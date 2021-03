Książę Filip wyszedł ze szpitala

Mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II trafił do szpitala króla Edwarda VII w Londynie 16 lutego. Jak wyjaśniał Pałac Buckingham, było to działanie zapobiegawcze w związku z tym, że książę źle się poczuł. Miał pozostać w placówce kilka dni na obserwacji i w celu odpoczynku.

Książę przeszedł operację serca

Na początku marca został jednak przewieziony do innego londyńskiego szpitala - św. Bartłomieja, gdzie przeszedł zabieg z powodu istniejącej wcześniej choroby serca. Kilka dni później został z powrotem przeniesiony do szpitala króla Edwarda VII, z którego we wtorek rano go wypisano.