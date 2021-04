Książę Filip nie żyje. Papież Franciszek przesyła kondolencje

Książę Filip nie żyje. Do Londynu napływają kolejne kondolencje z całego świata. Do tego grona dołączył papież Franciszek, który za pośrednictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej przesłał telegram do królowej Elżbiety II.

Książę Filip nie żyje. Watykan przesyła kondolencje królowej Elżbiecie II Źródło: East News , Fot: STEFANO RELLANDINI