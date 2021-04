Książę Filip nie żyje. BBC przerwało nadawanie

"Przerywamy zaplanowane programy by poinformować państwa o niezwykle ważnym wydarzeniu (...) Kilka chwil temu Pałac Buckingham poinformował o śmierci Jego Wysokości księcia Edynburga. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że pogrążona w głębokim smutku Jej Królewska Mość królowa Elżbieta II informuje o śmierci swojego ukochanego męża księcia Filipa. Jego Wysokość odszedł w spokoju w Zamku w Windsorze. Rodzina królewska łączy się z ludźmi na całym świecie w żałobie po tej stracie" - takimi słowami spikerka BBC poinformowała widzów o śmierci księcia Filipa.

Plotki o konflikcie z Kamilem Bortniczukiem. Adam Bielan wyjaśnia

Książę Filip nie żyje. Co z pogrzebem?

W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązują obostrzenia wprowadzone przez rząd z powodu epidemii koronawirusa. Dotyczą one między innymi zasad, na jakich przeprowadzane są pochówki zmarłych. Przepisy stanowią, że w pogrzebach udział wziąć może maksymalnie 30 osób. Oznacza to, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to królowa Elżbieta będzie zmuszona wybrać, kto będzie mógł wziąć udział w uroczystości.