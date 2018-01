Ksiądz z Normandii mógł żyć. Służby wiedziały o planowanym ataku, ale zignorowały ostrzeżenie

Ta informacja wstrząsnęła Francuzami. Okazuje się, że francuskie specsłużby zlekceważyły notatkę funkcjonariusza, informującą o możliwym ataku na kościół w Normandii. By ukryć swoją wpadkę, przełożeni kazali mu później zmienić datę raportu.

Wkrótce okazało się, że jednym z napastników był 19-letni Adel Kermiche, który rok wcześniej próbował przedostać się do Syrii. Po jego powrocie do Francji w maju 2015 roku postawiono mu zarzuty przynależności do organizacji terrorystycznej i umieszczono w areszcie. W marcu 2016 roku areszt zamieniono warunkowo na areszt domowy, z obowiązkiem noszenia bransoletki elektronicznej. Miał zgodę na opuszczanie mieszkania na kilka godzin dziennie.

Francuski portal mediapart.fr dotarł do dokumentów, które dowodzą, że jeden z funkcjonariuszy specsłużb, tydzień przed atakiem odczytał wiadomości, które Kermiche wysyłał przez szyfrujący komunikator. Wynikało w nich wprost, że szykuje się do ataku.

Funkcjonariusz sporządził raport i wysłał go do swoich przełożonych. Nigdy nie dotarł on jednak do władz w Saint-Etienne-du-Rouvray. Powód? Przełożeni go zignorowali. Utknął skrzynce mailowej.