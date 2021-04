Ksiądz wyjaśnia, których szczepionek nie przyjmować. "J&J to wiadomo"

Podczas niedzielnej mszy świętej w parafii w Hopowie na Kaszubach, ksiądz przedstawił stanowisko episkopatu ws. dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19. Duchowny tłumaczył kiedy przyjęcie szczepionki jest grzechem. Nie obyło się od zaskakujących stwierdzeń.

W niedzielę w kościołach w całej Polsce odczytywane było stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dostępnych w kraju szczepionek przeciwko COVID-19. Parafianie w Hopowie nie usłyszeli od księdza całej treści komunikatu, ale dowiedzieli się jak się zachować, by nie zgrzeszyć.

Ksiądz o szczepionkach. "No Johnson&Johnson to wiadomo"

Stanowisko KEP ws. szczepionek odczytane zostało podczas ogłoszeń parafialnych. Ksiądz wyjaśnił na samym początku, że nie odczyta całości dokumentu. - Tu jest dużo takich sformułowań naukowych, więc ja tylko przeczytam tak w skrócie - powiedział.

Następnie duchowny przeszedł do syntezy komunikatu, informując że stosowanie szczepionek Pfizer i Moderna nie budzi poważnych wątpliwości etycznych, bo do ich produkcji nie są stosowane "komórki tkanek płodów abortowanych". - Natomiast jeśli chodzi o szczepionki firmy AstraZeneca i Johnson&Johnson, to one są oparte na technologii, która bazuje na komórkach pochodzących od abortowanych płodów. Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż te komórki stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek - powiedział.

Następnie ksiądz poinformował wiernych, że katolicy nie powinni przyjmować takich szczepionek. - No Johnson&Johnson to wiadomo oni nawet te wszystkie kremy w taki sposób robią - dodał.

Ksiądz tłumaczy jak nie zgrzeszyć

Następnie duchowny wyjaśnił wiernym, jak powinni postępować by nie popełnić grzechu przy przyjmowaniu szczepienia. - Wierni którzy nie mają innej możliwości, mogą korzystać z tych szczepionek bez winy moralnej, czyli bez grzechu. Tak, jak mówiłem grzech to jest dobrowolne i świadome, a jak jesteśmy przymuszeni (…) to nie ma grzechu - tłumaczył.

Następnie ksiądz zaprosił wszystkich wiernych, którzy chcieliby zapoznać z pełną treścią stanowiska KEP na zakrystię, gdzie będą mogli zadać również wszelkie pytania. Całość wypowiedzi księdza znalazła się w serwisie YouTube, gdzie transmitowane są na żywo msze święte odbywające się w kościele w Hopowie.

Prof. Krzysztof Simon o stanowisku KEP: To skandaliczne

Do odczytywanego w niedzielę stawiska KEP odniósł się w programie Wirtualnej Polski "Newsroom" prof. Krzysztof Simon. - Uważam, że taki komunikat dotyczący dyskusji moralnej jest po prostu skandaliczny i nieprawidłowy - powiedział. - To jest niezgodne z tym, co mówi papież - dodał.

Prof. Simon tłumaczył również, że komórki wykorzystywane w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson "nie zawierają nawet atomu" materiału źródłowego, czyli linii komórkowej pobranej od usuniętego w USA w latach 70. płodu (o przerwaniu ciąży zdecydował sąd). - Dzięki temu mamy możliwość stworzenia ratującej życie szczepionki - podkreślił gość WP.