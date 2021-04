Rządowy profil odpowiada KEP. Spór o szczepienia w Polsce

Szczepionka przeciw COVID-19. Rządowy profil odpowiada KEP

Do kwestii szczepionek papież Franciszek odnosił się wiele razy. Ostatni raz miało to miejsce podczas Urbi et Orbi - tradycyjnego orędzia wielkanocnego, które wygłaszane jest w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. - W duchu internacjonalizmu szczepionek wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi - mówił hierarcha.