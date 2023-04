Ksiądz uderza w biskupów. "Pomoc nie przychodzi od Was"

"To tylko jedna z wielu znanych mi sytuacji, w których samodzielność księdza i przejawiana kreatywność uznane zostały przez biskupa za zagrożenie, bo wykraczały poza horyzont jego myślenia i wywołały trudny do zrozumienia lęk przed tym, co nowe i nieznane, choć przecież ewidentnie dobroczynne i potrzebne" - opisuje Ks. Adam Wieżyński.