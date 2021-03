Ksiądz skazany. Przełomowy wyrok

Sąd w Strzelcach Opolskich potwierdził wszystkie stawiane Piotrowi K. zarzuty: niezawiadomienia o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich, składania fałszywych zeznań i nakłaniania do fałszywych zeznań. Wyrok jest nieprawomocny.

Przełomowy proces

Według OKO.press, był to pierwszy w Polsce proces, w którym sąd skazał duchownego za tuszowanie przestępstw seksualnych. Jak dotąd, podobne sprawy kończyły się umorzeniem.

Wcześniej, bo w marcu 2019 roku Mariusz Kołodziej wraz z matką Ireną publicznie oskarżyli bp. Andrzeja Czaję o celowe nakłanianie ich w 2012 roku do zatajenia przed policją i prokuraturą, że Dariusz był wykorzystywany przez duchownego, a księdza Piotra K., że zataił wiedzę o wykorzystywaniu innych chłopców przez księdza Mariusza K.

Grzywna to "żadna kara"

Sąd skazał księdza Piotr K. za składanie fałszywych zeznań, podżeganie Ireny Kołodziej do składania fałszywych zeznań, a także niezawiadomienie organów ścigania o dokonaniu przestępstw przez Mariusza K. wobec małoletnich.

Irena Kołodziej, pytana przez OKO.press o komentarz do wyroku stwierdziła, że to "żadna kara". "To przyzwolenie, żeby kolejni księża i biskupi kłamali, krzywoprzysięgali i krzywdzili dzieci" – mówi.