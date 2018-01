Ksiądz poucza pary bez ślubu. "Względem Boga nie wszystko jest w porządku"

Katolicki serwis Deon.pl postanowił poruszyć kwestię przyjmowania po kolędzie i strachu przed nią wśród par, które żyją na tzw. kocią łapę. Dziennikarz zapytał o to franciszkanina o. Leonarda Bieleckiego. – To ich decyzja, ale wewnętrzny dyskomfort zostaje – mówi.

Ksiądz zaczyna od tego, że rozumie, dlaczego para bez ślubu może bać przyjmować się duchownego do domu. – Pierwsza sprawa nie chcą, by ktoś ich pouczał jak żyć, nie chcą, by ich decyzja była krytykowana. Druga sprawa, o wiele ważniejsza, to strach, który może budzić się ze świadomości, że względem Pana Boga jednak nie wszystko jest w porządku – wylicza. – Owszem, to ich decyzja, ale wewnętrzny dyskomfort ze względu na poruszany temat zostaje – dodaje.