Ksiądz podejrzany o przestępstwa seksualne. Miał obcować z 15-latką

Ksiądz z archidiecezji częstochowskiej usłyszał trzy zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniej. Chodzi m.in. o wielokrotne doprowadzenie jej do obcowania płciowego. Do pierwszych kontaktów seksualnych miało dochodzić zanim pokrzywdzona skończyła 15 lat. Duchowny został aresztowany, nie przyznał się do winy.