Ksiądz oskarżony o profanację. Zainstalował dystrybutory piwa w 600-letnim kościele

– Mówię im, że to tylko jeden ze sposobów witania w kościele wszelkiego rodzaju ludzi. Przede wszystkim chcemy, aby ludzie przyszli i mieli pozytywne doświadczenia związane z czasem spędzonym tutaj. Wiele osób w ogóle nie przychodzi do budynku kościoła, a jeśli ludzie przyjdą i będą się świetnie bawić na wydarzeniu festiwalowym, to kto wie, może przyjdą też z powodu czegoś innego – stwierdził duchowny.