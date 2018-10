Ksiądz odprawi mszę w intencji prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak weźmie w niej udział

Mszę poprowadzi ksiądz Daniel Wachowiak, który po wygranych przez Jacka Jaśkowiaka wyborach stwierdził, że "żal mu Poznania". W czasie nabożeństwa wierni będą prosić, "aby w Poznaniu mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością".



Ksiądz wpadł na pomysł odprawienia mszy już po wyborach na prezydenta Poznania 21 października. Następnie zaprosił do kościoła na osiedlu Kosmonautów Jacka Jaśkowiaka. Do wyboru były cztery terminy, a prezydent Poznania wybrał wtorek 30 października o godz. 19.30.

"Modlitwa nigdy nie może służyć do walki z człowiekiem, ale pomaga w duchowej walce o człowieka. Podobnie Słowo Boże. Nie można się Nim posługiwać, by w ludzkich rozgrywkach 'dowalić' człowiekowi" – pisze na Twitterze ksiądz Daniel Wachowiak. I dodaje, że nie będzie żadnych słownych utarczek i przytyków. Ksiądz stwierdził też, że wierzy, iż "modlitwa połączy ludzi o różnych poglądach politycznych i społecznych" a w mieście nie będą wydawane "decyzje sprzeczne z Wolą Bożą".

