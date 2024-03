Ksiądz molestował siostrzenicę. Wciąż nie poniósł kary

- Powiedział, że to się stało tylko raz. Wtedy ja, w zupełnym szoku, zaczęłam zadawać pytania: Kiedy? Gdzie? Jak? Dlaczego? Dopiero po kilku minutach dotarło do mnie, jak wielką krzywdę wyrządził mojemu dziecku. Jak to zrozumiałam, wybuchłam płaczem i nie mogłam się powstrzymać. Wtedy jego reakcja zaskoczyła mnie jeszcze bardziej - wspominała kobieta.