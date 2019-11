WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze kościół + 2 pedofilia w kościeletoruń Magdalena Raducha 2 godziny temu Ksiądz miał gwałcić "przy okazji" bycia księdzem. Religioznawca: kuriozum niezgodne z teologią Kościoła Kiedy duchowny jest księdzem, a kiedy działa tylko "przy okazji" swojej posługi? Rozdzielić to próbuje adwokat toruńskiej kurii w procesie o milionowe odszkodowanie za pedofilskie czyny duchownego Jarosława P. Prof. Tadeusz Gadacz, etyk i religioznawca wskazuje, że nie da się tego rozgraniczyć. - Kapłan jest świadkiem Chrystysa w pełni całego swojego życia - mówi WP. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ważą się losy milionowego odszkodowania dla ofiary księdza pedofila, jednego z bohaterów filmu "Tylko nie mów nikomu" (iStock.com) - Czyny skazanego Jarosława P. zostały popełnione co najwyżej przy okazji (sposobności) wykonywania czynności księdza katolickiego, a nie przy wykonywaniu tych czynności - wskazał adwokat Michał Klem reprezentujący toruńską kurię. Próbował tym samym umniejszyć winę Kościoła. Chodzi o sprawę 28-letniego Mariusza Milewskiego (jeden z bohaterów filmu "Tylko nie mów nikomu"), który przez niemal dziesięć lat był molestowany przez księdza Jarosława P. Ksiądz odsiaduje wyrok, a mężczyzna domaga się od kurii odszkodowania. Poszkodowany mężczyzna jest oburzony argumentacją przedstawiciela kurii. - Czułem wielkie rozgoryczenie, bo ksiądz Jarosław popełniał te czyny będąc księdzem katolickim, będąc posłanym na parafię przez biskupa Andrzeja Suskiego. Więc nie bardzo rozumiem sformułowanie, że wykonywał je "przy okazji" - tłumaczy Milewski. O sprawę spytaliśmy teraz rzecznika toruńskiej kurii. Czy słowa adwokata to oficjalne stanowisko kurii? Ks. Paweł Borowski odpowiedział: "Sprawa, o której Pani pisze, jest w toku. Dlatego w chwili obecnej nie udzielamy żadnych informacji, ani nie komentujemy". "Kuriozalna" linia obrony. "Kapłan jest świadkiem Chrystusa w pełni całego życia" - Linia obrony kurii toruńskiej jest tyleż kuriozalna, co niezgodna z teologią Kościoła Katolickiego - mówi Wirtualnej Polsce prof. Tadeusz Gadacz, etyk i religioznawca, uczeń księdza Józefa Tischnera. - Adwokat Kurii stwierdził podczas procesu, że ksiądz gwałcił niejako "przy okazji" bycia księdzem. Teza ta przeczy chrześcijańskiej idei świadectwa, zgodnie z którą kapłan jest świadkiem Chrystusa w pełni całego swojego życia. Także święcenia kapłańskie i misja kanoniczna, którą otrzymuje od biskupa, dotyczy jego całego życia - tłumaczy religioznawca. Mówi o tym pewna anegdota, którą przytacza profesor. - Gdy przed laty ktoś poinformował biskupa, że ksiądz X leży na trotuarze w stanie alkoholowego upojenia, ten zapytał tylko o jedno: "Czy w sutannie?". Gdy usłyszał potwierdzenie, że "w sutannie", to z ulgą w głosie stwierdził: "Bogu dzięki". Według linii obrony kurialnego adwokata, przeciwnie niż w anegdocie, ksiądz wykonywałby czynności sakralne, w których reprezentuje Kościół, i świeckie, w których reprezentowałby siebie. Właśnie w ramach tych świeckich czynności mógłby być nawet pedofilem - wyjaśnia religioznawca. - Ta schizofrenia nie jest możliwa do utrzymania. Musiałaby ona doprowadzić do ustalenia katalogu czynności, które podlegają pod święcenia kapłańskie i jurysdykcję władzy kościelnej i tych, które nie podlegają tej władzy. Wypowiedź adwokata kurii jest tym bardziej kuriozalna, że dotyczy Kościoła, który sam podtrzymuje jedność sfery religijnej i świeckiej. Skoro chce być w tej sferze obecny, to żaden jego przedstawiciel, w tym także reprezentujący go prawnik, nie może twierdzić, że tam, gdzie czynione jest dobro, to jest ono czynione dzięki wierzącym, a tam, gdzie czynione jest zło, to czynione jest ono obok Kościoła, poza nim, albo "przy okazji" - podsumowuje. Episkopat sam prosi o wsparcie ofiar księży pedofilów W innym tonie wypowiedział się nam ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. - W sprawie tej jasna jest odpowiedzialność indywidualna księdza za popełnione przestępstwa seksualne względem osoby małoletniej. Została ona orzeczona w procesie karnym przez niezawisły sąd. Sformułowanie, które Pani cytuje, padło w ramach procesu cywilnego dotyczącego ewentualnej odpowiedzialności instytucjonalnej konkretnej diecezji. Nie chcę wchodzić w interpretację prawniczej argumentacji. Do sądu powszechnego, przed którym toczy się postępowanie, będzie należało ustalenie czy interpretacja kodeksu prawa cywilnego podana przez obrońcę diecezji jest właściwa - poinformował WP ks. Studnicki. Warto podkreślić, że w ostatnich dniach odbywały się warsztaty rzeczników prasowych i pracowników instytucji kościelnych. Prymas Polski abp Wojciech Polak mówił na nich o wspieraniu ofiar wykorzystywania seksualnego w Kościele. - Chodzi o to, by osoby ujawniające przestępstwo miały pewność, że czynią dobrze, że działają dla dobra, a nie na szkodę Kościoła - podkreślił abp Polak. Wskazał również, że w kontaktach z osobami pokrzywdzonymi potrzeba delikatności i empatii, jak i kompetencji, wiedzy, zainteresowania i podtrzymania kontaktu. Wszystko po to, aby osoby pokrzywdzone nie miały poczucia, że zostały pozostawione same sobie, że ich sprawę "zamieciono pod dywan". Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 