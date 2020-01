Ksiądz miał gwałcić kobietę niepełnosprawną umysłowo. Kuria wydała oświadczenie

"Pragniemy wyrazić nasz głęboki smutek i żal w związku z wydarzeniami, które dotyczą kapłana naszej diecezji" - napisała w oświadczeniu gliwicka kuria. Komunikat wydano po wstrząsających doniesieniach ws. księdza Andrzeja N.

"Delegat Biskupa Gliwickiego, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, zgłosił sprawę odpowiednim organom państwowym. Ze strony diecezji została wszczęta procedura wyjaśniająca, a także udzielono niezbędnej pomoc. Liczymy na to, że przy współpracy z organami państwowymi uda się wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy, a także deklarujemy z naszej strony całkowitą gotowość do współpracy" - czytamy w komunikacie kurii w Gliwicach.

Oświadczenie dotyczy sprawy ks. Andrzeja N. Duchowny trafił do aresztu. Jest oskarżany o gwałt i wykorzystywanie seksualne kobiety niebędącej w pełni władz umysłowych. Miało do tego dochodzić w latach 2013-2019. 32-latka została przesłuchana przez psychologa. Jej zeznania uznano za wiarygodne. Wikary twierdzi, że zna kobietę, ale zaprzecza zarzutom.

"To kobieta, która wiele w swoim życiu już wcześniej przeszła, co odcisnęło piętno na jej psychice. Ma to wpływ na to, jak postrzega świat, jak podchodzi do różnych spraw, zostało to wykorzystane" - przekazał PAP Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła m.in. kuria w Gliwicach.