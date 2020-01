Kontrowersje wokół abp. Jana Pawła Lengi. Stanowczy komunikat Episkopatu

"Abp Jan Paweł Lenga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce" - podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. To reakcja na kontrowersyjne wypowiedzi kapłana zaproszonego kilka dni temu do TVP. Duchowny nie chce uznać papiestwa Franciszka.

Jawnie krytykuje papieża Franciszka, nazywa go per "Bergoglio" i twierdzi, że nie wymienia jego imienia w trakcie sprawowania mszy. Jego zdaniem wybór obecnego Ojca Świętego to wynik spisku liberałów. Twierdzi, że papież może dążyć do zdrady Kościoła.