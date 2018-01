Ksiądz, który przekazał pieniądze z tacy na WOŚP: "Nie agituję, to potrzeba serca"

WOŚP budzi wśród polskich duchownych skrajne emocje - jedni wolontariuszy przeganiają, inni przyjmują z otwartymi rękoma. Ksiądz w Tychach wezwał do wolontariuszy policję, a ksiądz z Elbląga wrzucił do puszki wszystkie zebrane podczas mszy pieniędzy. - Wierni byli pod wrażeniem - opowiada Wirtualnej Polsce ten drugi, ksiądz Kazimierz Klaban.

"To było podyktowane potrzebą serca"

Ksiądz Kazimierz Klaban, proboszcz polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu, jak co tydzień zebrał od wiernych ofiarę. Potem jednak podszedł do stojących w świątyni wolontariuszy i przesypał do ich puszek pieniądze.

Co myśli o postawie duchownych, którzy krytykują WOŚP? - Księża to też ludzie. Ile jest ludzi, tyle charakterów i podejść. Ja kieruję się swoją myślą. Chociaż działanie innych niejednokrotnie jest dla mnie niezrozumiałe - tłumaczy i przyznaje, że choć był to pierwszy raz, gdy włączył się do zbiórki, to teraz zamierza wspierać Orkiestrę co roku.