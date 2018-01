Będzie rekord. Na koncie WOŚP olbrzymia kwota

Na ulicach polskich miast kwestowało aż 120 tys. wolontariuszy. Na koncie Orkiestry jest już ponad 81 mln złotych. To daje szanse na pobicie zeszłorocznego rekordu, który wynosi 105 mln złotych.

W 26. Finale WOŚP wzięło udział prawie 1,7 tys. sztabów w kraju i 73 sztaby poza granicami Polski. W akcję, jak co roku, włączyło się wielu znanych ludzi, m.in. Magda Gessler, Robert Biedroń, Anna i Robert Lewandowscy, Kamil Stoch oraz gwiazda Telewizji WP, Maciej Orłoś. Oprócz koncertów czy słynnego Światełka do Nieba, które należą do stałych punktów programu Wielkiej Orkiestry, uczestnicy akcji podjęli próbę pobicia rekordu Guinessa w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W próbie brało udział aż 84 365 osób.