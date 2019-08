Ks. Tymoteusz Szydło wziął bezterminowy urlop. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: "dla mnie to oznacza jedno"

Ks. Tymoteusz Szydło po dwóch latach posługi kapłańskiej wziął bezterminowy urlop. Nie poinformowano, co kryje się za decyzją syna byłej premier. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski twierdzi, że młody ksiądz najprawdopodobniej mierzy się z kryzysem. - To nie jest odosobniony przypadek - zaznaczył.

Urlop dla księdza diecezjalnego? Co najwyżej "po wielu latach pracy"

Dla ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego sprawa jest dosyć jasna. - Nie ma co się oszukiwać. Na pewno jest to kryzys - stwierdził w rozmowie z WP.

Ustala się to jednak z co najmniej rocznym wyprzedzeniem. - Natomiast stwierdzenie "bezterminowy” pokazuje, że to nie jest normalny urlop - twierdzi.