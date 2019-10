Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o Kościele: rozłam jest bardzo prawdopodobny

- Jeśli zmiany poszłyby w kierunku protestantyzacji, wprowadzenia kapłaństwa kobiet, czy liberalizacji w sprawach ślubów homoseksualistów, Kościół czeka schizma - uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duszpasterza polskich Ormian niepokoją doniesienia z synodu w Amazonii.

W Amazonii trwa zwołany przez papieża Franciszka synod dla biskupów . Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zgromadzenie zostało podporządkowane kwestii ekologii. - Moim prywatnym zdaniem jest to dziwne - powiedział w rozmowie z portalem se.pl duszpasterz polskich Ormian.

Uczestnicy synodu zajmują się również kwestią celibatu w Amazonii. - Celibat podlega dyskusji. Bo nie oznacza podważenia nauczania Chrystusa. To są poważne sprawy. Uderzające jest, że problemem przy okazji synodu okazuje się to, czy ktoś będzie jadł na plastikowym talerzyku, czy nie - uważa Isakowicz-Zaleski.

W jego ocenie kwestia zachowania celibatu może zostać zliberalizowana, ale tylko w Amazonii i to w wyjątkowych przypadkach. Duchowny nie widzi natomiast pola do dyskusji w kwestii wyświęcania kobiet. - To byłoby całkowicie sprzeczne z określonymi dogmatami - zauważył.