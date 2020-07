- Kościół powinien sam powołać komisję i działać w tej sprawie - przekonywał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na antenie TVN24. W środę Sejm odrzucił jego kandydaturę do komisji ds. pedofilii. Zgodnie z ustawą, by wejść w jej skład, należało zdobyć głos 276 posłów. Duchownego poparło jedynie 96 posłów.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówi o naciskach. "Wiesz, rozumiesz, wycofaj się"

Poseł PiS Zbigniew Girzyński w rozmowie na antenie Radia Wnet nie ukrywał, że Episkopat czynił naciski, by Isakowicz-Zaleski nie znalazł się w składzie komisji ds. pedofilii. Sam zagłosował za jego kandydaturą. - To sojusz tronu z ołtarzem - ocenił Isakowicz-Zaleski. Przyznał, że i na niego wywierano nieformalne naciski, by nie wchodził w skład komisji. - Na mnie wpływano na zasadzie "wiesz, rozumiesz, wycofaj się" - zdradził.