Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski krytykuje abp. Sławoja Leszka Głodzia. "Skandaliczne postępowanie"

Poważne zarzuty wobec abp. Sławoja Leszka Głodzia wywołały poruszenie w kraju. Doniesienia o mobbingu i pobieraniu opłat za awans w kościelnej strukturze gorszą również innych księży. To "antyświadectwo polskiego Kościoła" - twierdzi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zarzucono mu, że miał znęcać się nad nimi psychicznie i oczekiwać opłat za podniesienie do rangi proboszcza. - W czasie uczty, bo inaczej nie można tego nazwać, co chwilę łapał za kieliszek. Picie przerywał tylko po to, by rzucić niewybrednym żartem o polityku, którego nie lubił, albo żeby kogoś skląć – powiedziała reporterce WP Magdzie Mieśnik osoba z kręgów polityki, która bywała w rezydencji abp. Głodzia.