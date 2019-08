Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dostał pismo od Małgorzaty Gosiewskiej. "Możliwości zostały ograniczone"

"Wicemarszałek PiS straszy mnie sądem" - poinformował ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zarzuca Małgorzacie Gosiewskiej, że "próbuje kneblować mu usta". - Bronię swojego dobrego imienia - odpowiada posłanka w rozmowie z Wirtualną Polską.

"Ksiądz próbuje zrobić aferę"

Gosiewska twierdzi, że nie ona czy PiS "robi aferę", ale ksiądz. I przyznaje, że nie wie, po co duchowny to robi. - To dość długo trwa. To, co czyni ksiądz Isakowicz-Zaleski w stosunku do między innymi mojej osoby. Obrażał też w swoich wystąpieniach pamięć ŚP Lecha Kaczyńskiego, ostatnio prezydenta Dudę za rzekomy brak działań w zakresie godnego uczczenie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To jest kompletna nieprawda - podkreśla wicemarszałek Sejmu.