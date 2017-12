Ks. Lemański o wigilijnych zakupach Karnowskiego. "Dobrze, że jest w domu papier toaletowy"

"Jeszcze tylko opluć świadków zdarzenia i już można siadać do rodzinnej wigilii" - napisał na Facebooku ks. Wojciech Lemański. Odniósł się w ten sposób do reakcji Michała Karnowskiego, dziennikarza prorządowych wPolityce.pl i "Sieci Prawdy" na naszą informację o tym, że robił zakupy w wigilię.

Michał Karnowski o sprawie napisał później na Twitterze. "Nie skorzystał z okazji, by obrócić to w żart, albo złagodzić ton ze względu na świąteczny nastrój" - zauważa gazeta.pl. Karnowski wyjaśnił, że chodziło o zakup papieru toaletowego.

Do sprawy, a przede wszystkim do reakcji dziennikarza w tweetach, odniósł się ks. Wojciech Lemański (pisownia oryg. - przyp. red.).

"Każdemu się może trafić potknięcie. Zauważył w porę, że rozpoznano go w sklepie z koszykiem w niedzielę. Próbował wybrnąć z trudnej sytuacji. Jaki umysł, takie rozwiązanie. Potem jeszcze tylko opluć świadków zdarzenia i już można siadać do rodzinnej wigilii. Jak to dobrze, że jest w domu papier toaletowy" - dodał.