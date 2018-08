Ks. Grzegorz Kramer o komentarzach po pogrzebie Kory. "Chamskie zachowanie"

Świecki charakter pogrzebu Kory sprowokował falę komentarzy. W dyskusji padło wiele ostrych słów, również ze strony księży. Zdaniem jezuity, ks. Grzegorza Kramera, mogą one odsunąć ludzi od "Chrystusa i Kościoła".



"Najpierw księża mówią: Kora nie miała nic wspólnego z Kościołem, to nie powinno być katolickiego pogrzebu" - zauważył we wpisie na Facebooku ks. Grzegorz Kramer. Jezuita dodaje, że z drugiej strony pojawiają się tacy, którzy tę decyzję krytykują.

"Czy my naprawdę nigdy nie zrozumiemy, że takim chamskim zachowaniem nikogo do Chrystusa i Kościoła nie przyciągniemy?" - pyta ks. Kramer. Jezuita przywołuje fragment Ewangelii o kobiecie kananejskiej, w której "Jezus zobaczył silną wiarę".

"My (księża) próbujemy ją na siłę wszędzie zabić, bo nie jest wyznawana tak, jak my chcemy. Kobieta kananejska to nie była pobożna Żydówka, a jednak Jezus dostrzegł w niej wiarę. Powołaniem ksiedza jest dostrzeganie w każdym człowieku wiary, a nie bycie wydawaczem certyfikatorów tejże" - kwituje.