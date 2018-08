Ks. Lemański oburzony reakcją na pogrzeb Kory. "Zamilknij klecho"

Świecki charakter pogrzebu Kory Jackowskiej nie spodobał się wielu osobom, które nie omieszkały podzielić się swoimi odczuciami w sieci. Na krytykę obrzędu w wykonaniu jednego z duchownych ostro zareagował ks. Wojciech Lemański.

Pogrzeb miał charakter świecki. W trakcie uroczystości z głośników puszczano m. in. utwory zespołu Maanam. Brak księdza i pieśni religijnych nie spodobał się wielu internautom. Swoimi wrażeniami na Twitterze podzielił się m. in. ks. Sławomir Marek z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Stanowicach.

Na wpis ks. Marka zareagował na Facebooku ks. Wojciech Lemański. "Zamilknij klecho. Po tym, jak została przed laty skrzywdzona przez faceta podobnego do ciebie, powinniśmy Bogu dziękować, że zmarła nie zażyczyła sobie, by na jej pogrzeb nie wpuszczano żadnego księdza" - napisał, nawiązując do molestowania seksualnego, którego zdaniem artystki dopuscił się wobec niej inny duchowny, gdy była dzieckiem.