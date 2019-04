Ks. Grzegorz Babiarz prezesem stowarzyszenia Wiosna. Jest wpis w KRS

Współpracownik ks. Jacka Strzyczka ks. Grzegorz Babiarz został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako prezes Stowarzyszenia Wiosna w Krakowie. Sytuacja stowarzyszenia, które organizuje Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości pozostaje niejasna.

Ks. Babiarz uznał jednak, że zrobiono to bezprawnie i nakazał wykreślenie Sadzik oraz jej zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego. Krakowski sąd przychyliłł się do jego prośby i organizacja do dziś działała bez oficjalnego kierownictwa oraz prezesa.