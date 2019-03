Krzysztof Szczerski przeprasza za słowa o celibacie. "Nie miałem zamiaru nikogo urazić"

Prezydencki minister został skrytykowany za swoją wypowiedź o nauczycielach. Jak powiedział oni także mają prawo "pobierać dla swoich dzieci pieniądze z programu 500+". Teraz szef gabinetu Andrzej Dudy przekonuje, że jego słowa uległy "zniekształceniu i celowej instrumentalizacji".

Teraz Szczerski wyjaśnił co miał na myśli. - Nigdy nie było moim zamiarem urażenie kogokolwiek. Jest mi niezmiernie przykro, że moje słowa, który uległy zniekształceniom i celowej instrumentalizacji, mogły u odbiorców wywołać negatywne oceny, co do moich intencji. Wszystkich urażonych przepraszam - powiedział PAP.