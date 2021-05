Krzysztof Sobolewski o karierze żony: dowiaduję się ostatni

Po ślubie, trafiła do kilku rad nadzorczych. W trzech nadal jest zatrudniona. Zasiada m.in. w radzie nadzorczej Portu Lotniczego w Szczecinie. Pracuje też w PKN Orlen.

- Moja żona jest osobą prywatną, nie jest osobą publiczną, jest osobą niezależną, ambitną. O tym, gdzie pracuje, to dowiaduję się jako jeden z ostatnich z mediów - przekonywał pytany o karierę żony Sobolewski.

- Bardzo proszę uszanować to, że ktoś chce się rozwijać - dodał i zapewnił, że nie miał żadnego udziału w zatrudnianiu żony w różnych spółkach.

- To, że znam Daniela Obajtka, nie ma nic wspólnego z tym, gdzie pracuje moja żona - zapewnił pytany o to, jak jego żona trafiła do PKN Orlen.