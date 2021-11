Krzysztof Śmiszek nie wziął udziału w głosowaniu ws. projektu Kai Godek. Pojechał na wakacje?

Przypomnijmy, że w czwartek odbyła się w Sejmie burzliwa debata nad obywatelskim projektem o zakazie zgromadzeń LGBT. - To jest jeden z najbardziej obrzydliwych projektów, który może znaleźć się w polskim systemie prawa. To jest po prostu uderzenie w moje i w wiele innych osób podstawowe prawa i wolności. To jest robienie polityki na najniższych instynktach, to jest robienie polityki na homofobii, nietolerancji, wykluczeniu i na podziałach - oceniał to przedłożenie w rozmowie z natemat.pl Krzysztof Śmiszek.