Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń wzięli "ślub" w Kielcach

Polskie pary jednopłciowe czasami wyjeżdżają z Polski za granicę, żeby tam wziąć ślub. - My postanowiliśmy czekać tak długo, aż będzie to możliwe w Polsce. Oczywiście szanujemy naszych znajomych, kolegów i koleżanki, którzy wyjeżdżają na Maltę, do Portugalii, Hiszpanii czy nawet do Czech, żeby taki związek sformalizować. Natomiast niestety to jest tak, że po przekroczeniu polskiej granicy, po prostu to jest tylko świstek papieru - mówi polityk Lewicy.