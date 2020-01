Krzysztof Rutkowski usłyszał zarzut. Zapewnia, że jest niewinny

Krzysztof Rutkowski znowu ma kłopoty z prawem. Znany właściciel firmy detektywistycznej usłyszał zarzut oskarżenia innej osoby o popełnienie czynów zabronionych. W rozmowie z WP zapewnia, że tak sprawy nie zostawi.

Zarzut fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie czynów zabronionych usłyszał Krzysztof Rutkowski, znany właściciel firmy detektywistycznej. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

- Chcę doprowadzić do konfrontacji z osobą, na którą rok temu złożyliśmy zawiadomienie, a policja nie potrafiła wykorzystać tych informacji - podkreślił. I dodał, że "przygotowuje stosowne materiały i złoży je w komendzie powiatowej policji w Sieradzu".

To nie pierwszy konflikt z prawem Krzysztofa Rutkowskiego. Między innymi został ukarany za to, że w latach 2004–2006 w sposób bezprawny prowadził działalność detektywistyczną oraz bezprawnie pozbawiał ludzi wolności. Prowadził agencję detektywistyczną bez wpisu do rejestru. Oficjalnie jego firma oferowała usługi doradcze.