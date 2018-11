Krzysztof Rutkowski skazany na rok w zawieszeniu. "Potworna i nieadekwatna sankcja"

Krzysztof Rutkowski został skazany za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru firm detektywistycznych. Celebryta zarzeka się jednak, że będzie kontynuował swoją dotychczasową pracę.

Obrońcy Rutkowskiego próbowali udowodnić, że ich klient działał "w stanie wyższej konieczności”, dokonując "obywatelskiego zatrzymania tych osób na gorącym uczynku”. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zmienił jednak wyroku niższej instancji, który zapadł we wrześniu 2017 roku. Rutkowski oraz Radosław Dz., Krzysztof P. i Tomasz B. zostali skazani na rok więzienia w zawieszeniu. "Detektyw" musi również zapłacić 20 tys. złotych grzywny. Jego adwokaci twierdzą, że to "potworna i nieadekwatna do sytuacji sankcja karna".

- W przypadku tego zatrzymania nie można mówić o działaniu w stanie wyższej konieczności, bo - jak mówili świadkowie - przed akcją odbyła się „narada bojowa”. Co do przestępstwa prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru, przestępstwa formalnego, też nie ma wątpliwości. To nie były kwestie doradcze, tylko wymagały czynności stricte detektywistycznych - uzasadniała sędzia Katarzyna Wróblewska z Sądu Okręgowego w Warszawie.