Krzysztof Pieczyński w rozmowie z WP mówi o pobiciu. "Ja tego nie odpuszczę, skala nienawiści jest porażająca"

- Ty pedale, nosisz się jak nastolatek. Takich jak ty się likwiduje - takimi słowami znieważony został aktor Krzysztof Pieczyński. Zaatakował go mężczyzna, który mijał go na ulicy. Potem aktor został skopany i uderzony pięścią w twarz. - Broniłem się, ale nie mam wprawy. Mam w końcu 60 lat, nie dam się jednak obrażać. Fala nienawiści jest porażająca - przyznał w rozmowie z WP. Dodał, że "nie może być tak, że kogoś wyzywa się i bije za poglądy, wygląd czy orientację".

Do zdarzenia doszło o godzinie 10:00 w Warszawie . Aktor szedł ulicą Marszałkowską na przystanek tramwajowy. Na rogu z Żurawią minął go nieznany mężczyzna. Miał około 40 lat, ubrany był na ciemno.

Aktor ma ranę na twarzy, a na nogach siniaki. "Nie dam się obrażać"

- Zgłosiłem sprawę na policji, on zrobił to samo. Nie wiem, jak to się zakończy. Nie wiem, czy tam jest monitoring. Ale ja tej sprawy nie odpuszczę. Nie może być tak, że kogoś wyzywa się i bije za poglądy, wygląd czy orientację. Będą z tym walczył - powiedział aktor. Dodał, że boli go twarz po uderzeniu, a na nogach najprawdopodobniej zaraz pojawią się siniaki.