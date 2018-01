Krzysztof Łapiński o burzy wokół ustawy o IPN: w Izraelu trwa kampania wyborcza

Jeśli pani ambasador chciała zasygnalizować, że Izrael ma obiekcje wobec tej ustawy, to wybrała najgorszy moment - tak rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński skomentował wystąpienie ambasador Izraela w Oświęcimiu. - Nie wiem, po co Izraelowi taka awantura z krajem, który jest mu przychylny - dodał.

- Nawet jeśli pani ambasador chciała zasygnalizować, że Izrael ma obiekcje wobec tej ustawy, to myślę, że wybrała najgorszy moment - stwierdzil Krzysztof Łapiński. - Po drugie pamiętajmy że Sejm jest władzą suwerenną i uchwala takie ustawy, jakie uważa za stosowne. Sejm skorzystał zresztą z podobnych mechanizmów jakie są na całym świecie - tłumaczył rzecznik prezydenta w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

- Skoro Izrael, państwo suwerenne, ma prawo do tego, żeby karać osoby, które negują Holocaust, np. istnienie komór gazowych w Auschwitz czy innych obozach i z tego prawa korzysta, i takie prawo wprowadza, ba, takie prawo jest w wielu innych państwach, to Polska jako suwerenne państwo ma prawo wpisać do swojego prawodawstwa karanie za kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych, bo takich obozów nie było - tłumaczył zapisy nowej ustawy o IPN Łapiński.