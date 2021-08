Krzysztof Gawkowski o Rzeczniku Praw Dziecka: mały hipokryta

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z Wojciechem Cejrowskim. Podróżnik trzyma w dłoniach tabliczkę z napisem "Zdjęcie za różaniec". "W trosce o wychowanie młodych pokoleń na prawych ludzi…" - skomentował Pawlak. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Mam problem z tym, by łączyć pana rzecznika z jakąkolwiek normalnością. Widziałem, jakie eventy polityczne urządzał podczas swojego sprawozdania w Sejmie - zakładał jakieś koszulki, obrażał posłów i posłanki... To nie jest postać godna uwagi - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Rzecznik Praw Dziecka to mały hipokryta, który patrzy na to jak budować swoją karierę, a nie troszczy się o dzieci (...). To osoba bez wyczucia społecznego i politycznego. Zamiast wspierać dzieci, zajmuje się promocją swojej osoby - dodał Gawkowski.