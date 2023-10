Krzyki na wiecu Tuska. "Zostawcie panią"

- Uważam, że po raz kolejny można zobaczyć przykład tego, że pani jest ofiarą Kaczyńskiego i TVP Info. Pani jest bez winy - powiedział Tusk. - To, co oni robią, używając mediów publicznych każdego dnia od rana do wieczora ludziom, którzy z jakiegoś powodu nie mają dostępu do innych mediów albo je oglądają, bo w domu jest taka atmosfera, to później mówią takie rzeczy. Niech pani zauważy. Tu jest dwa tysiące ludzi, pani jest jedyna z zaciętą twarzą i krzyczy na nas. Tu wszyscy są w porządku - dodał Tusk.