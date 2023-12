"Krzyki, krew na schodach". Wstrząsające relacje z Pragi

Relacje uczestników

Wewnątrz budynku, student Jakob Weizman, użył krzeseł i biurek do zablokowania drzwi do sali, w której przebywał wraz z wykładowcą, gdy rozpoczęła się strzelanina. Weizman opowiedział, że słyszał, jak ktoś próbował otworzyć drzwi. "Wchodził do każdej sali, aby sprawdzić, czy są tam ludzie, aby ich zastrzelić" - relacjonował student w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Guardian".